Liesmu perēklis Meksikas līcī. Kas pie tā ir vainīgs un kādas sekas tas atstās uz ekosistēmu?

Zemūdens uguns bumba rada neskaitāmus jautājumus par naftas un gāzes infrastruktūras drošību atklātajos ūdeņos un klimata pārmaiņām. Tagad uzņēmums, kas it kā vainojams pie incidenta, skaidro, ka sprādzienu sekmējis zibens spēriens, vēstī "Vice".

Ugunsgrēks, kas izcēlās netālu no Meksikas Jukatanas pussalas 2. jūlijā ap pulksten 5.15, notika zem ūdens atvērta cauruļvada vārsta rezultātā, ziņo Meksikas valstij piederošais naftas un gāzes attīstītājs "Petróleos Mexicanos" ("Pemex").

No caurules, kas atrodas vienā no uzņēmuma produktīvākajām naftas atradnēm jūrā, noplūda gāze, kas pārvietojās no jūras dibena uz okeāna virsmu, teikts "Pemex" paziņojumā.