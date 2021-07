Foto un video ⟩ Anglijas izlase pirmoreiz sasniedz Eiropas čempionāta finālturnīra finālu

Vārtus Anglijas labā guva Simons Kērs, raidot to savos vārtos, un Harijs Keins, bet Dānijai - Mikels Damsgords.

Tomēr jau nākamajā minūtē pēc vēl vienas Keina piespēles no laukuma dziļuma no soda laukuma labās puses piespēli pa zemi paralēli vārtiem raidīja Bukajo Saka, tēmēdams to vārtu priekšā ieskrejošajam Sterlingam, taču piespēli pārtrauca dāņu kapteiņa Simona Kēra mēģinājums kritienā neļaut bumbai nokļūt pie Sterlinga, pēc kura bumba iespurdza vārtu tīklā - 1:1.