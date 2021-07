Pieaudzis stacionēto koronavīrusa pacientu skaits

Diennakts laikā no slimnīcām izrakstīti 12 pacienti, līdz ar to no stacionāriem kopumā izrakstīti 14 219 pacienti.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem Covid-19 slimniekiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens - vecumā no 50 līdz 59 gadiem un vēl viens - vecumā no 80 līdz 89 gadiem. Kopumā Latvijā miruši 2533 ar šo slimību sasirgušie.