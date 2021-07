Krasi pieaudzis Covid-19 inficēto skaits Tukuma novadā

Tikmēr Rīgā aizvadītajā diennaktī no valstī kopumā atklātajiem 50 Covid-19 gadījumiem reģistrēti 18 no jaunajiem inficētajiem, un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 313 cilvēki. Tikmēr virknē citu pašvaldību atklāts mazs skaits jaunu inficēto.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 11 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, deviņi ir vecumā līdz deviņiem gadiem, astoņi ir vecumā no 20 līdz 29, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.