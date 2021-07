"Nevar klusēt, [..] pirms diviem gadiem es ar jums nerunātu, es ne ar vienu par to nerunāju, bet tagad man ir skaidrs, ka tā nebija mana vaina," stāsta Liāna (vārds mainīts). Liānas stāsts ir garš un sarežģīts, bet viņas vēstījums ir skaidrs - izrauties no vardarbības ir viens, bet pēc tam likumiski panākt mierīgu dzīvi - pavisam kaut kas cits.

"Pēc tā visa, ko esmu piedzīvojusi, es vēl ļoti daudz esmu cīnījusies ar iestādēm un attieksmi no viņu puses, kad

tev kā upurim ir jāiziet vēlreiz cauri visiem tiem deviņiem elles lokiem un to liek darīt tieši [atbildīgās] iestādes."

Liāna norāda, ka viņa pašā sākumā bija pieļāvusi divas taktiskas kļūdas, kas pēc tam apgrūtinājušas viņas izkļūšanu no vardarbības apburtā loka. "Pirmais, ko es gribētu ieteikt citām sievietēm, ir vērsties centrā "Marta", un otrais - kārtot aizsardzību pret vardarbību, kas ir liegums tuvoties un sazināties, es darīju mazliet citādāk... Es sāku ar to, ka izsaucu policiju un manu dzīvesbiedru aizveda uz iecirkni, un pa to laiku es vācu mantas un bērnu, lai muktu projām."