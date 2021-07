Ekskluzīvi "Apollo.lv" ⟩ Regīna Devīte audzē gurķus un apceļo Latviju

"Jutos labi pēc potēm. Nekādu blakusparādību nebija. Vai nu patīk, vai nepatīk, bet ir zināms pienākums pret apkārtējiem, lai dzīve atkal atgrieztos vecajās sliedēs. Ir jāuzticās un jāvakcinējās. Potēšanās ir viens no variantiem, lai apturētu to vājprātu. Protams, sākotnēji es pret to biju piesardzīga. Mazliet arī esmu pikta uz medijiem, jo bieži vien sabiezina informāciju, ko publicē kontekstā ar Covid – 19. Bet dzīvei ir jāatgriežās un tāpēc ir jāpotējās," par dzīvi Covid -19 apstākļos aizdomājas aktrise.