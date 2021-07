Tāpat viņš norāda, ka arī peldoties ir liels potenciāls, lai rastos veselības problēmas. Vīksna min piemēru, ka daudzviet piekrastē sastopams apvelings, kas ir fenomens kad sauszemes vējš aizpūš siltāko ūdens virskārtu un tā vietā nāk aukstāki ūdeņi no zemākajām kārtām, un tā temperatūra ir ledaina: +7 grādi. Pēc lielā karstuma sastapšanās ar tik aukstu ūdeni var izraisīt cilvēkiem šoku.

Pēc viņa vārdiem, tas nozīmē, ka pastāv augsta aizdegšanās iespējamība, un šajā gadījumā jāizvairās no atklātas uguns lietošanas. Ja sakurts ugunskurs, tas rūpīgi jānodzēš ar smiltīm.

Laika prognoze nedēļas nogalei un nākamajai nedēļai

No pirmdienas tveice pieņemsies spēkā, gaisa temperatūra nākamnedēļ var sasniegt +35 grādus. Liela iespēja, ka karstākais laiks būs no otrdienas līdz ceturtdienai, pēc tam Latvijā var ienākt kaut nedaudz vēsāks gaiss no rietumiem, tomēr pastāv risks, ka ekstremāli stiprs karstums saglabāsies ilgstoši.