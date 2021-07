Starptautiski krāpnieki Latvijā astoņās dienās izkrāpuši vairāk nekā 382 tūkstošus eiro

2. jūlijā Valsts policija saņēma iesniegumu no kādas rīdzinieces par to, ka viņai piezvanījusi nezināma persona no ārvalstu numura un piedāvājusi iegādāties kriptovalūtu. Krāpnieki pārliecinājuši, ka viņai jāreģistrējas interneta vietnē Matbea.com, un no saviem bankas kontiem jāpārskaita nauda. Sieviete tikusi maldināta par darījumiem. Uzķeroties uz krāpnieku teicamajām pārliecināšanas spējām, sieviete gan no sava, gan no sava vīra bankas konta noziedzniekiem kopumā pārskaitījusi gandrīz 100 000 eiro.