"Tētis slīkst!" Rīgas glābēji izglābj jūrā slīkstošu tēvu ar dēlu

Izmantojot, operatīvo kvadriciklu, glābēji ātri vien nokļuva līdz notikuma vietai. Jau mirkli vēlāk glābēji pamanīja, ka aptuveni 300 metrus aiz bojām jeb 400 metrus no krasta ūdenī uz piepūšamas rotaļlietas atrodas bērns, bet netālu no viņa ūdenī kāds kūļājas.

Palīdzīga roka sniegta arī vēl kādam netālus esošajam vīrietim, kurš bija atpeldējis līdz abiem nelaimē nonākušajiem. Blakus esošais vīrietis gan skaidroja, ka mēģinās pats saviem spēkiem aizpeldēt atpakaļ uz krastu, taču viņam izskaidrots, ka viļņi ir pārāk augsti, vēja un straumju virziens ved prom no krasta un to, ka viņš atrodas teju puskilometra attālumā no krasta. Līdz ar to arī otrs vīrietis iecelts laivā, lai pilnībā pārliecinātos, ka viņš tik tiešām sveiks un vesels nokļūst krastā.