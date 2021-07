Igaunijā jūrā pazudis vīrietis, kas bija devies izbraucienā ar SUP dēli

Vīrietis ap pulksten 13.30 izīrējis SUP dēli ar kuru pa Piritas upi devies lejā uz jūru, vēsta glābēji .

Apmēram pulksten 14.30 kāds vīrietis, kurš atgriezās no jūras, informēja glābējus, ka uz ūdens Pirita pludmalē jūrā apmēram puskilometru no krasta ir SUP dēlis, tomēr 54 gadus vecais vīrietis nav redzēts.