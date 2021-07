Iespēja mainīt savu likteni! Pāvels Globa prognozē, kā katra Zodiaka zīme pavadīs šo nedēļu

Auniem būs visas iespējas mainīt savu likteni. Viņi to var izmainīt to uz slikto pusi, ja neko nedarīs, taču šie cilvēki izceļas ar savu motivāciju un vēlmi pēc kaut kā vairāk, tāpēc visam vajadzētu būt labi. Auns nedēļu uzsāks bez grūtībām. Labs laiks, lai tiktu galā ar jautājumiem, kas saistīti ar mājokli, nekustamo īpašumu. Darbā var būt daudz lietu, kas negatīvi ietekmēs jūsu panākumus mīlestībā. Labāk atrast laiku kopā ar saviem mīļajiem.

Šis ir ļoti spilgts laiks, kurā Vērsim iespējams labot pagātnes problēmas. Labākās un pozitīvākās nedēļas dienas būs 13., 14. un 15. jūlijs. Tāpat būs bīstama diena - 18. jūlijs. Tajā svarīgi atbrīvoties no lietām, kas regulāri noved līdz melnajai joslai. Kas attiecas uz personīgo dzīvi, Pāvels Globa iesaka to turēt noslēpumā. Vērsim nevajadzētu runāt par saviem piedzīvojumiem, it īpaši, ja tas var kādu satraukt vai sadusmot. Ideāls laiks komandējumiem.