"Vadīšos pēc iekšējām sajūtām." Dāvis Bertāns par spēlēšanu izlasē

Latvijas vīriešu valstsvienība pirmdien aizvadīja pirmo treniņu, sākot gatavoties no 7. līdz 13. augustam Rīgā paredzētajam 2023.gada Pasaules kausa izcīņas priekškvalifikācijas turnīram.

Bertāns pēdējo reizi izlases kreklu uzvilka pirms trim gadiem, bet šovasar viņam pa seniem laikiem atkal būs tāda iespēja. Pie tam kopā ar brāli Dairi. Jaunākais no brāļiem Bertāniem pagaidām gan trenējas pēc individuāla plāna, jo jūnija izskaņā guva apakšstilba muskuļa savainojumu. Šī iemesla dēļ viņš palīgā uz izlasi uzaicinājis fizioterapeitu Masimo Simonetu, ar kuru iepriekš sastrādājās arī Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandā Sanantonio "Spurs".

Basketbolists neslēpa, ka arī viņš pats sedz daļu no summas, kas LBS jāmaksā par speciālista nolīgšanu.

"Ar viņu biju sastrādājies arī pirms vēl devos uz Serbiju, kā arī "Spurs" komandā. Kad mani aizmainīja uz Vašingtonas "Wizards", sapratu, ka ir pienācis laiks vairāk rūpēties par savu ķermeni. Manuprāt, sadarbība arī iepriekš bija laba, tāpēc lēmums likumsakarīgs," skaidro viens no labākajiem tālmetienu izpildītājiem NBA.

Bertāns Latvijas izlasē Pasaules kausa priekškvalifikācijas turnīra spēlēs būs vienīgais NBA spēlētājs. Viņš uzsvēra, ka lēmumu pieņēmis pats personīgi. Aprunāties ar pārējiem NBA pārstāvjiem no Latvijas nav izdevies, taču viņš nevienu nenosoda, jo katram ir savi apstākļi, kas piespiež pieņemt individuālus lēmumus.

"Tāds punkts līgumā varbūt nav daudziem spēlētājiem, bet man bija svarīgi tajā iekļaut "Love for the game" atrunu. Proti, basketbolu varu spēlēt jebkurā pasaules malā neatkarīgi no kalendārā mēneša," savu nostāju par spēlēšanu izlasē atklāj Bertāns. "Ja vasarā nav jārisina līguma jautājumi vai nemoka traumas, vienmēr esmu gatavs pārstāvēt Latvijas izlasi."