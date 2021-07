Riteņbraucējs Skujiņš slavenā "Tour de France" posmā izcīna ļoti augstvērtīgu rezultātu

Pirmdien sportistiem bija atpūta, bet otrdien nācās mērot 169 kilometrus garu posmu ar četriem kategorizētajiem kāpumiem. Šis bija otrais no četriem Pireneju kalnu posmiem.

Etapu visātrāk veica austrietis Patriks Konrāds "Bora - hansgrohe". Viņš finišu sasniedza pēc četrām stundām vienas minūtes un 59 sekundēm. 42 sekundes zaudēja sekotāju grupa, kurā bija otrās un trešās vietas ieguvēji Sonijs Kolbrelli no Itālijas ("Bahrain - Victorious") un austrālietis Maikls Metjūss ("BikeExchange").

Skujiņš bija pirmais aiz nelielās sekotāju grupas, tai zaudējot trīs sekundes, bet no līdera iepalika par 45 sekundēm. Viņš izcīnīja augsto septīto vietu, kas šogad tūrē sportistam ir labākais sniegums.

Viens no "Trek-Segafredo" līderiem itālis Vinčenco Nibali šajā posmā uz starta neizgāja un izstājās no tūres. Viņš kopvērtējumā pirms 16. posma ieņēma 33. vietu, kas starp "Trek-Segafredo" pārstāvjiem bija trešais labākais rezultāts.

Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF) informē, ka pirmie kilometri veda kalnā lejup. Dienas atrāviens sāka veidoties pēc pirmā kalna. Braucēji pa mazām grupiņām atrāvās no lielā peletona, kuru kontrolēja kopvērtējuma līdera Pogačara pārstāvētā "UAE". Kā viens no pēdējiem pēc pirmā sprinta starpfiniša no grupas aizmuka arī Latvijas čempions Skujiņš.