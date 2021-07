Kariņš: Visi līdzekļi ir labi, ja ar tiem var panākt cilvēku nesaslimšanu ar koronavīrusu

Vaicāts, vai Ministru prezidentu apmierina valsts īstenotās komunikācijas kampaņas nolūkā veicināt vakcinēšanos, viņš atzina, ka par šīm kampaņām var būt dažādi viedokļi, bet to galvenais mērķis ir skaidrot un informēt par Covid-19 radītajiem riskiem un iespējamām sekām.

Vakcīnu pret Covid-19 Kariņš salīdzināja ar izpletni, kuru, lecot ārā no lidmašīnas, kāds var atteikties vilkt, aizbildinoties ar iespējamām "blaknēm", ka tas var sarīvēt muguru vai pat nemaz neatvērties. "Nekas jau nav simtprocentīgs, bet nekas labāks nav izdomāts. Ja reiz ir jālec no lidmašīnas, un mums visiem ir [jālec], jo tas vīruss visapkārt ir, tad labāk to izpletni tomēr paņemt. Arī ja tas drusku parīvēs muguru un plecus, tas mūs varētu arī ļoti labi pasargāt," sacīja premjers.