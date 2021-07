Šā gada laikapstākļu ietekme uz mežiem un izaicinājumi to stādīšanā

Šobrīd Latviju pārņēmusi viena no visu laiku karstākajām vasarām. Vaicāts par klimata ietekmi uz jaunaudžu spēju izdzīvot, eksperts norādīja, ka svarīgi bijuši tieši laikapstākļi pavasarī un tobrīd situācija nebija tik sarežģīta, jo nesen iestādītajiem kociņiem nebija jācīnās ar tādu sausumu kā tagad: "Domāju, ka šis pavasaris no stādīšanas viedokļa nebija slikts."

Eksperts arī uzsver, ka privāto mežu īpašnieki iepriekšējās desmitgadēs sāka zaudēt skujkoku platību, jo tā tiek aizstāta ar tādām koku sugām kā, piemēram, baltalksnis un apse , kas iesējas pašas un uzskatāmas par saimnieciski mazāk vērtīgām. Lielāka stādīšanas apjoma Iemesls ir fakts, ka meža īpašnieku zināšanas par mežu kopšanu pēdējo gadu laikā ir augušas, līdz ar to pieprasījums pēc stādiem ir audzis.

Runājot par jaunaudžu stādīšanu, eksperts neslēpa, ka mūsdienās arī tas ir problēmjautājums, ņemot vērā, ka mežu stādīšana un kopšana ir visai smags fizisks darbs, pie tam karstajā vasaras sezonā. To ne katrs ir gatavs darīt.

"Līdzīgi kā citur, arī mežu nozarē darbaspēku atrast ir aizvien grūtāk, it īpaši ņemot vērā, ka tas ir sezonāls darbs un visiem [mežsaimniekiem] nepieciešamība pēc darbaspēka ir reizē. Atrast kvalitatīvus stādītājus katru gadu ir arvien grūtāk. Vēl grūtāk ir ar mežu kopējiem," norāda eksperts.

Kokmateriālu cenu kāpums

"Ja mēs runājam par vērtīgāko koksnes daļu, kas mūsu apstākļos ir zāģbaļķi, kas iet tālāk uz zāģētavām un pārtop par būvmateriāliem, tad, jā, šīs cenas pēdējā pusgada laikā, it sevišķi skujkokiem, ir būtiski pieaugušas," saka eksperts.

Tomēr ekonomiski mazvērtīgākajai koksnes daļai, kas tiek iegūta no galotnēm vai tievākiem kokiem krājas kopšanās cirtēs, jeb tā sauktajai papīrmalkai, cenas neesot sasniegušas maksimālo līmeni, piemēram egles papīrmalkai, tās ir bijušas pat relatīvi zemas.

"Mums pašiem Latvijā papīra rūpniecības nav, līdz ar to šie mazākas vērtības kokmateriāli aiziet pāri Baltijas jūrai. Tajā situācijā mēs nevaram būt cenas devēji, mēs esam cenas ņēmēji," norāda eksperts.

"Mēs nezinām, kas notiks ar vīrusa izplatību un ekonomiku. Covid-19 cenas var ietekmēt gan pozitīvi, gan negatīvi. Kad Covid-19 [pandēmija] sākās, cilvēki sāka strādāt no mājām. Viņi šo laiku izmantoja arī, lai paši mājās kaut ko darītu. Tad palielinājās pieprasījums pēc tādas koka produkcijas, ko viņi varēja paši mājās izmantot," Covid-19 pandēmijas pozitīvo ietekmi uz specifiskām lietām kokmateriālu tirgū izceļ eksperts.

"Piemēram, Krievijas lēmums par izvedmuitas ieviešanu apaļajiem kokmateriāliem, sākot ar 2022. gada 1. janvāri. Vai arī tas, kas notiek Baltkrievijā. No Baltkrievijas un Krievijas jau arī kaut kāda daļa kokmateriālu uz Latviju plūst. Viss, kas notiek tur, atspoguļojas arī šeit."

Tāpat spēlētājs kokmateriālu tirgū esot arī Ķīna, jo arī no šīs valsts ik pa laikam parādoties interese par Latvijas kokmateriāliem. Šajā sakarā gan jāskatās arī uz pārvadāšanas konteineru izmaksām, ja tās aug, arī interese no Ķīnas samazinās. Turpretī Ķīnas intereses pieauguma virzienā svaru kausus varētu nosvērt arī iepriekš pieminētais Krievijas lēmums, jo arī Ķīna ir samērā liela Krievijas apaļo kokmateriālu importētāja.

Kā šobrīd Latvijā jūtas mežu īpašnieki?

Viens no Eiropas Zaļā kursa uzstādījumiem esot 30% sauszemes aizsargāšana un 10% sauszemes stingra aizsargāšana. Bet vēl neesot skaidra tā ietekme uz mežsaimniecību un vai par konkrētiem ierobežojumiem pienāksies arī adekvātas kompensācijas.

"Šiem dokumentiem neredzam sociāli-ekonomisko izvērtējumu valstu griezumā, bez kā šādus dokumentus pieņemt nevajadzētu. Daba, mūsu dzīves vide ir jāsargā, par to nav šaubu un nav taisnība tiem, kuri saka, ka meža īpašnieki nedomā par dabas aizsardzību, jo nav loģiski teikt, ka īpašnieki ir ienaidnieki savam īpašumam, saviem bērniem. Tai pašā laikā dabu vajag sargāt ne tikai vārdos un sociālajos tīklos, nevar būt tā, ka labumu vajag visai sabiedrībai, bet tas tiek uzlikts tikai uz vienas sabiedrības daļas pleciem, tas nav sociāli taisnīgi un pieņemami," saka eksperts.

"Daudzi ir izmisuši. Uzliek aprobežojumus ekonomiski augstvērtīgam mežam, no kā cilvēks ir plānojis savai mājsaimniecībai ienākumus, un tad viņam pasaka: "Mēs uzliekam šādus aprobežojumus. Tev tā meža vērtība ir vairākos desmitos tūkstošu, bet mēs tev maksāsim labākajā gadījumā 160 eiro par hektāru." Tas ir diezgan liels izmisums meža īpašniekam."

Kā vēl vienu aspektu, kas ietekmē meža īpašnieku "garastāvokli", eksperts izceļ mežu biotopu kartēšanu. Tās rezultātā secināts, ka Latvijā 330 tūkstoši hektāru mežu ir Eiropas nozīmes biotops. 70 no šiem 330 tūkstošiem jau šobrīd atrodas "Natura 2000" teritorijās.

Neskaidrība allaž vieš šaubas, un, kā norāda eksperts, izņēmums nav arī meža nozare: "Neskaidrība jebkurā dzīves situācijā nemotivē darboties labāk, ieguldīt vairāk, ja es nezinu, vai tas man pēc tam netiks atņemts, nekādi to nekompensējot."

"Daudzi saka: "Es nebiju viens no tiem mežu īpašniekiem, kas deviņdesmito gadu sākumā izcirta mežu, neapzinoties tā vērtību." Varbūt tiešām tur kāds arī par to naudu iegādājās vecu BMW, no Vācijas atdzītu. Tomēr darbs tika plānots, lai ienākumi būtu arī pēc kāda laika, piemēram, tagad, vai kad pienāks pensijas gadi" saka eksperts.