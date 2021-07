Ko nosaka Ministru kabineta noteikumi?

Noteikumi paredz, ka darba devējam darba telpās jānodrošina darba raksturam un nodarbināto fiziskajai slodzei atbilstošs mikroklimats (gaisa temperatūra, gaisa relatīvais mitrums, gaisa kustības ātrums) atkarībā no fiziskās slodzes, kas nepieciešama attiecīgā darba veikšanai.

Darba devējam jānodrošina pienācīgi darba apstākļi

Inese Sūna norādīja, ka organizatoriskie pasākumi varētu būt darba laiks, sākot darbu agrāk no rīta vai vēlāk pēcpusdienā, kad nav svelme.

"Darba devējs ir tas, kas lems par to, kādi būs attiecīgie pasākumi tā, lai varētu nodrošināt pietiekami normālus darba apstākļus," teica eksperte.

Drīkst atteikties veikt darbu, ja darba apstākļi apdraud nodarbinātā veselību

Ja darba apstākļi, tajā skaitā karstums , apdraud nodarbinātā veselību, tad, protams, darbiniekam ir tiesības atteikties veikt darbu. Arī Darba aizsardzības likuma 18. pantā ir noteiktas nodarbinātā tiesības atteikties no darba veikšanas, ja attiecīgā darba veikšana rada vai var radīt risku nodarbinātā vai citu personu drošībai un veselībai un šāds risks nav novēršams citādā veidā.

"Darbinieks vēršas pie darba devēja un informē par to, ka ir šādi apstākļi. Ja darba devējs nedara neko - ne uzlabo apstākļus, ne maina darba laiku -, tad darbinieks var vērsties Valsts darba inspekcijā un inspektors veiks pārbaudi," sacīja Sūna.

Ja darba telpās ir pārāk karsts un darba specifika ļauj strādāt no mājām, tad darbinieks var pieprasīt darba devējam strādāt attālināti. Kā norāda Darba aizsardzības nodaļas vadošā eksperte Inese Sūna, darbs no mājām varētu būt viens no iespējamiem pasākumiem.