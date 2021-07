Re:Check ⟩ Vai LBAS līdera paustais pret vakcināciju ir pamatots?

“Vajag patiesību visu [teikt], arī to, kas brīdina par zināmām sekām. To pašu, ko Amerikas pētījumi rāda, ka tajā brīdī, ja tev ir jau šī pārslimotā … ir augsts antivielu līmenis, tu vari dabūt sirds muskuļa iekaisumu."

Taču ne ASV, ne līdzīgs Eiropas Zāļu aģentūras paziņojums nenorāda, ka šāds risks būtu tieši izslimojušiem un pēc tam vakcinētiem cilvēkiem, kā par to runāja Baldzēns. ASV iestādes ziņoja, ka šī iespējamā un lielākoties viegli ārstējamā vakcīnu blakne – miokardīts vai perikardīts (sirdij apkārt esošās membrānas iekaisums) – novērota vidēji 12,6 cilvēkiem no viena miljona. Tā skārusi galvenokārt jaunus vīriešus. Par to brīdinājusi arī Latvijas Valsts zāļu aģentūra.