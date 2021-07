"Baltajā laukumā" LNO priekšā varēs atpūsties un baudīt kultūras pasākumus

Ar vides objektu Latvijas Nacionālā opera un balets vēlas turpināt operas laukumu iezīmēt kā visiem pieejamu vietu, šoreiz - caur scenogrāfisko pieredzi. Objekts veidots no dažādām izrāžu dekorāciju alumīnija un tērauda konstrukcijām - kāpnēm, platformām, rāmjiem, tādējādi akcentējot ne tikai tiešu sasaisti ar LNO skatuvi un izrādēm, bet arī ilgtspējas un resursu otrreizējās izmantošanas aspektus.

"Baltais laukums" veidots sadarbībā ar arhitekti Zani Teteri-Šulci, dizaineri Beatrisi Dzērvi un pārējo arhitektu biroja "OpenAD" komandu. Tā būs ikdienā atvērta telpa skatītājiem un ikvienam garāmgājējam, kurā varēs patverties no svelmes, uzpildīt dzeramo ūdeni, uzlādēt elektroierīces, ieturēt maltīti, strādāt, pieslēgt velosipēdu, izmantot internetu un jēgpilni pavadīt laiku, izglītojoties un pieredzot operas un baleta aktualitātes.

"Šovasar ceļam gaismā tās ikdienā neredzamās daļas, kas aicina aizdomāties par slēpto jeb snaudošo potenciālu ne tikai katrā no mums, bet sabiedrībā kopumā, kā arī objektos, ko esam radījuši," komentēja Tetere-Šulce.

Izveidotais objekts konceptuāli ļauj garāmgājējiem no vienas puses pašiem nokļūt uz skatuves, bet no otras puses ieraudzīt to, kas parasti priekšnesuma laikā apmeklētājiem paliek slēpts, - ieskatīties aizskatuvē.