"Secinājumus esam izdarījušas." Tīna Graudiņa stāsta par pretiniecēm olimpiskajā turnīrā

Astotdaļfinālā no Latvijas pāra rokas krita ar ceturto numuru izliktās amerikānietes Kellija Kleiza un Sāra Sponsila - 2-0 (21:19, 21:14), bet sestdien pusfinālā Graudiņa/Kravčenoka ar 1-2 (22:24, 21:18, 6:15) piekāpās Brazīlijas duetam Ana Patrisia Ramosa/Rebeka Kavalkanti Silva (6.).

"Secinājumus esam izdarījušas, it īpaši mūsu treneris Gustavu Roša. Viņš redzēja tās detaļas, kuras pirms spēlēm vēl ir jāuzlabo un jāpieslīpē," sarunā ar LETA saka Graudiņa.

Lūgta nosaukt Tokijas pretinieču plusus, Latvijas pāra bloķētāja uzsver, ka "amerikāniešu duets ļoti daudz uzbrūk ar otro pieskārienu. Spēle tādēļ ir neprognozējamāka un riskantāka. Līdz ar to, ja viņām tajā dienā viss izdodas, ir ļoti grūti tādai spēlei pretoties."

"Viņam ir skaidrs plāns un vīzija, kādā veidā viņš mūs grib trenēt un kādā veidā viņš vēlas, lai mēs spēlējam. Pati esmu priecīga par to, cik skaidri var redzēt, kā mūsu treniņi viens pret vienu izpaužas spēlēs. Pēdējā laikā tas ļoti organiski iekļaujas mūsu spēlē, ko īpaši parādījām Gštādē," trenera nopelnus slavē volejboliste.

Graudiņa un Kravčenoka Tokijā debitēs olimpiskajās spēlēs. Tāpat viņas būs pirmais sieviešu pāris no Latvijas, kas spēlēs olimpiskajos laukumos.

"Mēs, protams, priecāsimies par dalību Tokijā un izbaudīsim to," par startu Japānā saka Graudiņa. "Es teiktu, ka sacensībās mūsu pirmais mērķis ir tikt ārā no grupas. Diezgan daudz ko noteiks veiksmes faktors, bet no grupas ārā jātiek noteikti. Kā viss sakārtosies tālāk, redzēsim."