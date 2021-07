Likumprojekts paredz, ka darba devējam būs jānosaka amatu un darbinieku kategorijas, kurām jābūt ar Covid-19 sertifikātu, un jāinformē par to darbinieki, lai tie zinātu, vai to darba vai amata pienākumi ir saistīti ar prasību par sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamību.

No likumprojekta izriet, ka pakalpojumu sniedzējiem veselības aprūpes, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un izglītības jomā būs jānodrošina epidemioloģiski droši pakalpojumi, tostarp izglītības programmas īstenošana, un epidemioloģiski droša darba un mācību vide.

Tieslietu ministrijā (TM) skaidroja, ka epidemioloģiski drošu pakalpojumu sniegšanas pienākums noteikts tām nozarēm, kurās nodarbinātajiem darba pienākumos ir darbs situācijās, kurās tiem ir palielināts risks inficēt citas personas, it īpaši strādājot ar personām, kurām Covid-19 infekcija var radīt palielinātus riskus veselībai, kā arī kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms.

Savukārt ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās infekcijas izplatība var saistīties ar plašu saslimšanu un smagām sekām, līdz ar to arī šādu pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina Covid-19 sertifikāts , kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu.

Arī karavīriem un NBS darbiniekiem Covid-19 vakcinācijas sertifikāts būs obligāts no oktobra

No 1. oktobra Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandierim būs tiesības prasīt, lai NBS karavīriem un civilajiem darbiniekiem būtu Covid-19 digitālais sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, paredz trešdien Ministru kabinetā atbalstītais projekts grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā.

Patlaban profesionālajā dienestā ir vairāki desmiti karavīru no dažādām struktūrvienībām, kuri nevēlas vakcinēties.

Pasākumu var apmeklēt tikai tās personas, kurām ir sadarbspējīgs sertifikāts, proti, personas, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 vai izslimojušas to, vai arī personas, kurām ir sadarbspējīgs sertifikāts par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Regulējumā noteiktā prasība sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam jāizpilda gadījumos, kad tas organizē iepriekš publiski izsludinātu mūzikas izpildījumu ("dzīvās" mūzikas priekšnesumu vai dīdžeja uzstāšanos), kas norisinās konkrētā laikā, piedāvājot apmeklētājiem uz to iegādāties biļetes vai rezervēt vietu. Taču minētā prasība nav attiecināma uz tā saucamo "fona" mūzikas atskaņošanu sabiedriskās ēdināšanas vietā, neatkarīgi no tā, vai tiek atskaņotas fonogrammas, vai «fona» mūziku atskaņo izpildītāji.

Kompensāciju izmaksu apmēri nav prognozējami, līdz ar to kompensāciju izmaksa notiks no budžeta programmas "Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem".

Personu šādā gadījumā varēs nogādāt uz dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu vai arī kādu no robežšķērsošanas vietai tuvākajām Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētajā tūristu mītņu sarakstā iekļautajām tūristu mītnēm.

Kā norādīts IZM noteikumu projektā par augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtību, no kopējās summas valsts budžeta finansējums gan šogad, gan nākamgad paredzēts līdz 5,3 miljoniem eiro.

Investīciju projektu pieteikumus pašvaldības varēja iesniegt līdz šī gada 7. jūnijam. Kopumā saņemti 16 pieteikumi no Rīgas, Ādažu, Ventspils, Kuldīgas, Saldus, Skrundas, Auces, Valmieras, Kocēnu, Smiltenes, Cēsu, Raunas, Gulbenes, Alūksnes, Preiļu un Rugāju pašvaldībām 23 skolu ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu modernizācijas projektiem.

IZM jau iepriekšējā nedēļā, 6. jūlijā, ar informatīvo ziņojumu pieteica ieceri no novembra visās skolas klasēs nodrošināt CO2 gaisa kvalitātes mērītājus, taču, uzsverot nepieciešamību gatavoties drošas klātienes mācību rīkošanai rudenī savlaicīgāk, Ministru kabinets nolēma par nedēļu atlikt IZM ieceri.

Šogad projekts tiks finansēts no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", savukārt, 2022. gadā nepieciešamais finansējums tiks iekļauts, gatavojot 2022. gada valsts budžeta projektu.

Gaisa kvalitāte telpā ir atkarīga no vairākiem faktoriem - no ventilācijas apjoma uz cilvēku, cilvēku skaita telpā un veikto aktivitāšu intensitātes. Tādēļ ministrijas ieskatā ir būtiski nodrošināt gan atbilstošu telpas platību, gan pietiekamu gaisa cirkulāciju telpās un līdz ar to optimālu CO2 koncentrāciju, kas ļauj samazināt infekcijas slimību izplatības risku.