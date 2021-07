VIDEO ⟩ NBA fināls: Midltons un Adetokunbo palīdz ""Bucks" izlīdzināt rezultātu sērijā

Basketbolists aptuveni divas minūtes līdz pamatlaika beigām ar divpunktu metienu panāca 99:99, drīz vien viņš vēlreiz bija precīzs no pustālās distances, bet pusminūti līdz mača beigām grozā no Midltona rokas krita tālmetiens. Atlikušajā laikā Midltonam vēl četrus punktus izdevās pievienot no soda metienu līnijas. Viņš spēles pēdējās divās minūtēs kopumā guva 11 punktus.