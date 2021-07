Zodiaka pārstāvji, kuri nekad neaizmirst pāridarījumu

Skorpioni neko neaizmirst. Jūs būsiet pārsteigts par viņu spēju atcerēties pat vissīkākās detaļas par visdažādākajiem notikumiem. Sākot no priecīgiem brīžiem līdz skumjiem, Skorpioni atceras visu, saglabājot aizvainojumus un neatlaižot tos vaļā.

Mežāži atceras katru sīkumu. Ja jūs viņus sāpināsiet, viņi to neaizmirsīs līdz pat sava mūža beigām un, iespējams, atbildēs ar to pašu. Tomēr, ja grūtā brīdī esat blakus šiem cilvēkiem, viņi darīs visu, lai atdarītu jūsu laipnību, un nekad to neuzskatīs par pašsaprotamu.