"Komanda uzvarēja deviņus mačus no 60..." Jaunais Rīgas "Dinamo" treneris par gaidāmo KHL sezonu

Zubovam arī tika vaicāts, ko nākamajā sezonā fani un apskatnieki var sagaidīt no Rīgas "Dinamo". Viņš norādīja, ka ļoti svarīgs aspekts būšot fanu atgriešana tribīnēs: "Rīga ir liela pilsēta, kurā ļaudis mīl hokeju. Arēnā to var just - fani zina, kā atbalstīt komandu. Mums vajag fanus atgriezt tribīnēs. Mēs spēlēsim agresīvi, it sevišķi savā laukumā. Mēs nenosēdīsimies [aizsardzībā] un negaidīsim tikai uz pretinieku kļūdām."