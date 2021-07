VIDEO ⟩ Policija: Biedrība reliģisku ideju aizsegā paverdzinājusi atkarību nomocītus cilvēkus

"Veiksmīgas atbrīvošanās no jebkuras atkarības pamatā ir kristīgā ticība. Mēs ticam, ka katrs cilvēks, kurš pieņem lēmumu izmainīt savu dzīvi, var iegūt brīvību no atkarības. Atjaunošanās process ilgst vismaz vienu gadu," darbības ideju apraksta biedrība.

Centros pastāvot "savi iekšējie likumi un noteikumi, kuriem pakļaujas pilnīgi visi". Saskaņā ar biedrības pausto, dienas kārtībā tiek paredzēts viss, sākot ar nodarbībām ar centra darbiniekiem, beidzot ar kopīgu darbu, sakopjot un labiekārtojot centru. Tiek atvēlēts laiks arī filmām, sporta nodarbībām un pastaigām. Kāds no aģentūras LETA aptaujātajiem avotiem stāstīja, ka filiāles vadība savulaik izteikusies, ka centrā tiek izmantota "darba terapija".

Pērnā gada finanšu pārskatā biedrības vadība raksta, ka centros atrodas vairāk nekā 100 cilvēku, kuri saņem bezmaksas palīdzību, lai atbrīvotos no alkohola vai narkotiskās atkarības. Galvenokārt nepieciešamie izdevumi klientu uzturēšanai un rehabilitācijas centru darbības nodrošināšanai tiek segti no biedrības saimnieciskās darbības ienākumiem. Centri darbojas saskaņā ar terapeitisko komūnu principiem, nodrošinot savu pastāvēšanu galvenokārt no saimnieciskajā darbībā gūtajiem ienākumiem.