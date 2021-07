VIDEO ⟩ Policija informē par iespējamo cilvēku tirdzniecību atkarību profilakses centros

Kā aģentūrai LETA pastāstīja Lauberes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Misters, biedrība "Neatkarība Balt." no pašvaldības izsolē savulaik iegādājusies bijušā bērnunama ēku, kurā ar "darba terapiju" ārstēti atkarīgie cilvēki. "Kad 12.jūlija rītā ierados darbā, pagastā bija divas policijas automašīnas. Centos noskaidrot, kas ir noticis, taču neviens no policijas darbiniekiem man neko neatbildēja. Visus tobrīd centrā esošos aptuveni 20 cilvēkus sasēdināja autobusā un aizveda," stāstīja Misters. Nākamajā dienā viņam zvanīts no Valsts probācijas dienesta Ogres nodaļas un vaicāts, kur ir palikuši dienesta klienti, kas uzturējās šajā centrā, taču viņam par to neesot bijis nekas zināms.