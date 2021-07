Kas rakstīts zvaigznēs? Nedēļas horoskops no 19. - 25. jūlijam

Vilinās tālas zemes, tirkīzzilas jūras, kalnu virsotnes, kas tiecas mākoņos, un varavīksne ir kaut kur tur – lejā... Ja vari doties atvaļinājumā, tas ir lieliski. Atpūtīsies no sirds, lai atgrieztos ar jauniem spēkiem. Ja jāstrādā, tad gatavojies kārtīgai rosībai... varbūt pat nelielam haosam, kas var rasties darba vidē. Iespējams, jālabo gan savas, gan citu netīši pieļautās kļūdas. Lauva, protams, piktosies, bet izejas jau nav. Uzrūc kādam, ja ļoti vēlies, un ķeries pie darba. Tikai neaizmirsti par papildus pienākumiem paprasīt samaksu. Privātajā dzīvē risināmi pedagoģiskie jautājumi.

Dažādas pārdomas par sirdslietām. Jātiek skaidrībā ar sevi un jāpadomā, ko vēlies no attiecībām. Ko spēj sniegt pats, ko saņemt pretī. Ja kaut kas nav pa prātam, ir jāizrunājas un nevajag piekāpties tikai mīļā miera labad. Darbā esi precīzs, svarīgās lietas pārbaudi vairākkārt, un īpašu uzmanību pievērs juridiskām niansēm. Saspringtās situācijās mēģini iztikt bez emocijām. Tāpat arī nevajadzētu iet par šķīrēju svešos strīdos. It īpaši, ja neviens nelūdz, jo parasti tiek tam, kurš pa vidu. Brīvajā laikā parosies mājas saimniecībā un satiecies ar draugiem. Pozitīvas enerģijas lādiņš.

Pirmajā vietā privātā dzīve. Attiecību tēmā dažādi notikumi, peripetijas, sarunas un skaidrošanās. Tas nenozīmē, ka viss slikti. Vienkārši reizēm no sirds jāizrunājas un jāsaliek punkti uz „i”. Neapspried tikai to visu ar cilvēkiem no malas. Ja arī liekas, ka jāizkrata sirds tuviem draugiem, kuri varētu dot padomu un atbalstīt, labāk nevajag. Tā tikai var sākties lielāka jezga. Pats visu izrunāsi un sakārtosi. Brīvajiem ļaudīm iespējama iepazīšanās, taču nevajag mesties piedzīvojumos bez apdoma. Darbā daudz ideju, jauni kontakti. Dienas nemierīgas, bet kopumā veiksmīgas.