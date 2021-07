Uzzini, no kurām valstīm ieceļojot būs jāievēro pašizolācija

Tāpat nevakcinētām personām desmit dienu pašizolācija joprojām būs jāievēro, atgriežoties no Kipras, Portugāles, Spānijas, Andoras, Īrijas, Monako, Luksemburgas un Lielbritānijas.

Savukārt to valstu saraksts, no kurām iebraucot pašizolācija nav jāievēro nevienam, nav mainījies.

No valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, sarakstā pirmo reizi atsevišķi ir parādījusies Ukraina, kas nozīmē, ka, ierodoties no tās, pašizolācija nav jāievēro nevienam. Vēl no šī reģiona valstīm sarakstā iepriekš iekļauta Armēnija un Azerbeidžāna.