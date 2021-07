Ekskluzīvi "Apollo.lv" ⟩ Natālija Tumševica-Ērgle, ievērojot visus drošības noteikumus, rīkos sesto Rīgas balli

"Tāpēc jau atkal būs "Rīgas balle", lai cilvēki varētu baudīt kultūru un mākslu, lai iedvesmotos no skaistiem cilvēkiem un skaistiem priekšnesumiem. Tas ir ļoti svarīgi," viņa nosaka.

""Rīgas balle" ir viena no krāšņākajām un kultūras bagātām ballēm, kas notiek Latvijā. Viss notiek pēc labākajām tradīcijām – par muzikālo noformējumu rūpējas divi orķestri, priekšnesumus sniedz vieni no labākajiem Latvijas Nacionālās operas un baleta solisitiem, ir debitanti - dejotāji, kas tiek izvēlēti no Latvijas augstskolām un viņi gatavojas pie labākajiem Latvijas horeogrāfiem.