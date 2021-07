VIDEO ⟩ Aculiecinieks Madonā fiksējis, iespējams, ļoti retu putnu Latvijas ģeogrāfiskajam novietojumam

View this post on Instagram

"Šovakar Madonā novērojām ļoti retu putnu mūsu ģeogrāfiskajam novietojumam. Izdevās to iemūžināt arī video," portālam "Apollo.lv" ziņo aculiecinieks.

"Vasaras sākums ir lielisks brīdis, lai dabā ieraudzītu vienus no Latvijas brīnumainākajiem naktstauriņiem - sfingus ar caurspīdīgiem spārniem, kas atgādina lielas kamenes un barojas gluži kā Dienvidamerikā dzīvojošie kolibri! Vai ir gadījies šādus tauriņus redzēt? Latvijā ir sastopamas divas šāda izskata sugas - pētereņu sfings (Hemaris tityus) un sausseržu sfings (Hemaris fuciformis), kas savā starpā atšķiras g.k. ar pakaļspārna ārmalas zīmējumu (pētereņu sfingam - šī maliņa ir tumši brūna un ļoti šaura, sausseržu - sarkanbrūna un daudz platāka), ķermeņa krāsojumu u.c. niansēm," raksta biedrība.

Abas sugas Latvijā nav retas, taču ikkatra sastapšanās ar tiem ir kā neliels brīnums. Pētereņu sfingi vairāk sastopami saulainās, ziediem bagātās pļavās, bet sausseržu sfingi - saulainās mežmalās, taču reizēm piemērotās vietās abas sugas vienā vietā var lidot kopā. Atšķirībā no vairuma citu sfingu sugu, kas ir aktīvi tumsas aizsegā, šie sfingi barojas gaišā dienas laikā un jo īpaši karstās un saulainās dienās. Saulē uzsiluši, tie ir ļoti aktīvi un lido ļoti strauji - šaudās no viena zieda uz otru kā tādas ņirbošas bultas.

Šādam izskatam galvenais uzdevums ir tauriņu aizsargāt no uzbrucējiem, jo, piemēram, atšķirībā no citiem sfingiem šīs sugas tātad ir aktīvas tikai dienā jeb laikā kad visaktīvākie ir arī potenciālie to ēdāji - putni. Tā nu tie mēģina izlikties par kaut ko, kas ir bīstamāks - kameni, kuras aizsargājoties var visai sāpīgi iedzelt. Sfingiem, protams, nekādu dzeloņu nav un tie ir absolūti nekaitīgi, taču vairums putnu iztālēm ieraudzījuši kamenei līdzīgu kukaini visticamāk neriskēs pārbaudīt vai tā tiešām ir kamene vai nē, ziņo biedrība.