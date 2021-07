Aizvadītajā diennaktī Latvijā stacionēti trīs Covid-19 pacienti

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī ievietoti trīs Covid-19 pacienti un septiņi no tām izrakstīti, bet kopējais Covid-19 pacientu skaits slimnīcās ir sarucis no 68 līdz 63, liecina jaunākā informācija no Nacionālā veselības dienesta.