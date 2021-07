FOTO ⟩ Tallinas Centrāltirgū veidojas milzīgas cilvēku rindas, lai vakcinētos pret Covid-19

Šodien no plkst.8 līdz plkst.14 iespēja vakcinēties būs Smiltenes pilsētas svētkos Atmodas ielā, kā arī Krāslavas vasaras gadatirgū Krāslavas pils pagalmā. No plkst.10 līdz plkst.17 šāda iespēja būs arī Aucē Jelgavas ielā, kur pieejami būs visi vakcīnu veidi, un Rundāles stādu tirgū Rundāles pilī. Savukārt no plkst.11 līdz plkst.18 poti varēs saņemt Cēsīs, Līvu laukumā, bet no plkst.11 līdz plkst.19 - Kuldīgas Amatnieku tirgū liepziedu laikā Baznīcas ielā.