Hamiltons dramatiskā sacīkšu izskaņā apsteidz Leklēru un uzvar Silverstounā

Sacīksti no pirmās starta vietas sāka pasaules čempionāta kopvērtējuma līderis Makss Verstapens no "Red Bull". Startā nīderlandietis savu pozīciju noturēja, taču pirmajā aplī pēc sāncenša izraisītas sadursmes izbrauca no trases un piedzīvoja smagu avāriju.