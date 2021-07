"Viss, kas man atlicis, ir cerība." Spīrsa nāk klajā ar negaidītu paziņojumu saistībā ar savu karjeru

"Tiem, kuri kritizē manus deju video. Klau, es neuzstāšos uz skatuves tikmēr, kamēr mans tēvs noteiks to, kas man jāvelk, jāsaka, jādara vai jādomā. Es to esmu darījusi pēdējos 13 gadus... Es daudz labprātāk dalos ar video no manas viesistabas, nekā no Lasvegasas skatuves," vietnē "Instagram" pavēstījusi Spīrsa.