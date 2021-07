Visu savu dzīvi Kerola Anna Varburtone no Lielbritānijas paturēja prātā sapni par grāmatnīcas atvēršanu. Tiesa, ne vienmēr ļaujamies saviem sapņiem - bieži vien gluži vienkārši ceļā nostājas dzīve. Par ilgo ceļu līdz sapņa piepildīšanai un traģisko pieredzi, kas līdz tam noveda, vēsta portāls "The Guardian".

Nu jau 74 gadus vecā Kerola Anna ilgi loloto sapni par savu grāmatnīcu realizēja pirms desmit gadiem, taču sapņojusi par to bija visas dzīves garumā.

2010. gadā sieviete savās mājās zaudēja samaņu. Pēc tā viņas kājas bija divi nekam nederīgi locekļi, bet pati bija pievēmusi visu sev apkārt. Pēc kāda laika mediķi apstiprināja, ka sievietei ir auss iekaisums. Šī šķietami nenozīmīgā diagnoze izrādījās nopietna problēma, pēc kuras Kerolai bija jāmācās no jauna staigāt.

Tā bija tīrākā veiksme un sakritība, ka viens no meitas parādītajiem namiem patiesībā bija veikaliņš ar nelielu dzīvokli virs tā," atminas Kerola.

Arī bijušais vīrs dalījās par sievietes aizraušanos: "Lielākajā daļā istabu bija grāmatu kastes un grāmatām pildīti plaukti. Mums bija četru guļamistabu māja, un visas istabas sastāvēja no mazām ejām starp milzīgām grāmatu kaudzēm. Mūsu meitas to nevarēja ciest," viņš stāsta.

"Es kaut kā turējos pie tās grāmatas. Es teicu: "Jums tā patiks. Man tā ļoti patika, un ir mazliet grūti to atlaist." Mēs pasmējāmies, un es grāmatu visbeidzot atlaidu," stāsta Kerola.

"Joprojām ir sajūta, ka, pārdodot īpašu grāmatu, tiek piedzīvots tāds kā zaudējums - it kā kāda maza daļa no manis būtu atņemta. Tad es sev atgādinu: "Ļauj taču kādam citam no tās mācīties!" Tā ir pieaugšana," viņa stāsta.