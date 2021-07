"Nevajag mums uzmest kaklā cilpu!" Lukašenko par nelegālo migrāciju Lietuvā

Vairāk nekā puse - 1098 - aizturēto ir Irākas pilsoņi vai par tādiem uzdevušies. Aizturēto skaitā ir arī 179 migranti no Kongo, 121 - no Kamerūnas, 78 - no Gvinejas, 74 - no Irānas, pa 69 - no Sīrijas un Afganistānas, 68 - no Krievijas, pārējie ieradušies vēl no vairākām citām valstīm. Lielākā daļa cauri Lietuvai gribējuši doties tālāk uz Rietumeiropas valstīm.