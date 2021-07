Šovasar "Saulkrasti Jazz Festival" satiksies labākie pašmāju un ārzemju džeza mūziķi

Šoreiz nedaudz mainītā konceptā, tomēr Saulkrasti ir un paliek tā vieta, kur ik gadu sastopas džeza mūzikas mākslinieki no visas pasaules. Līdzās jau iepriekšminētajam festivāla galvenajam viesim Stanley Jordan Quartet, trīs vakaros uz "Saulkrasti Jazz Festival" skatuves muzicēs tādi mākslinieki, kā Markus Gottschlich, izcilais pianists, komponists un Steinway mākslinieks kopā ar īpašo viesi, bundzinieku Yogev Shetrit no Izraēlas, viens no aktīvākajiem mūziķiem Baltijā Jaak Sooäär ar īpaši internacionālu sastāvu, talantīgais franču basģitārists SHOB, kurš Saulkrastos viesojies arī 2019.gadā, kā arī post-jazz grupa no Vīnes Sketchbook.