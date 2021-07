Šobrīd katram piektajam Covid-19 stacionētajam pacientam ir smaga slimības norises gaita

Kopumā līdz šim no stacionāriem izrakstīti 14 325 Covid-19 pacienti.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs pēdējās diennakts laikā atkal ir nedaudz paaugstinājies - no 28,5 līdz 29,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Viens no aizvadītājā diennaktī ar Covid-19 saistītais mirušais bijis vecumā no 40 līdz 49 gadiem, savukārt otrs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.