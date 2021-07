"Mūsu mērķis ir padarīt Rīgu iedzīvotājiem un viesiem pievilcīgāku." Staķis atzinīgi vērtē drošības pasākumus Rīgas ielās

Pirmie secinājumi un atsauksmes par labiekārtojumu un augiem Rīgas ielās liecinot, ka daļa no ieviestajiem risinājumiem būtu saglabājami arī pastāvīgi. Ielu oāzes jau no pirmās to ierīkošanas dienas esot ļoti plaši izmantotas, īpaši Vaļņu ielā.