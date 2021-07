Miks Ozoliņš izdevis provokatīvu grāmatu "1001 guru"

"Ir ļoti grūti, kad kāds no cilvēkiem, ar ko saikne bijusi īpaši spēcīga, tavu dzīvi pamet, pārtraucot attiecības vai aizejot aizsaulē," piebilst Miks. "Taču tad, kad tu spēj izrauties no smago emociju apātijas un paraudzīties uz šīm "nokalpojušajām" vai "sevi un otru piepildījušajām" attiecībām no malas, ir iespējams saprast, kāda mācība no konkrētā cilvēka uzturēšanās dzīvē ir gūta. Esmu tik tiešām pateicīgs visiem dzīvē sastaptajiem ļaudīm un izdzīvotajiem notikumiem."