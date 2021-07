Rīgas zoodārza apmeklētāji kļuvuši par lieciniekiem unikālam brīdim - vikunjas mazuļa nākšanai pasaulē

"Un dažs zoodārza apmeklētājs pat nepabeidza spriedelēt par to, kāpēc dzemdētājai nav paklāts salmu klēpītis, kad garkājainais vikunjēns, vēl slapjš un lutausains, jau varonīgi mēģināja uzslieties kājās," raksta zoodārza pāstāvji.

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

"Kāds tētuks dzildomīgi noteica savam zeperim – "Arī tu kādreiz tāds biji – slapjš un krunkains..."! Tad apdomājās, un piebilda - "Bet kājās celties gan nemēģināji vēl ilgi... Diemžēl...". Vispār jau piemērs zoodārza izmantojumam par integrētās izglītības vietu, kur parādīt gan to, kāda izskatās varde vai aita, gan to, ka pat stārķis savus bērnus neatnes no mākoņa, vai neatrod kāpostos.