Buru kuģis "Standart" aicina rīdziniekus pievienoties apkalpei – reāla iespēja burāt

Kuģa "Standart" apkalpe aicina Latvijas pilsoņus pievienoties otrajā fregates posmā no Klaipēdas līdz Ščecinai. Kāpt uz klāja neliedz ne vecuma ierobežojumi, ne zināšanu trūkums – pieredzējusi un iejūtīga komanda gatavi katram interesantam iemācīt visu nepieciešamo, lai burātu.

Jaunie burāšanas entuziasti ar kuģa apkalpi var iepazīties 24. jūlijā Klaipēdā. Nākamajā dienā kuģis pamet krastu, bet pietauvošanās Ščecinā paredzēta 30.-31. jūlijā, tā mērojot otro lielās fregates posmu. Par mājupceļu satraukumam nav pamata – tiks organizēts speciāls autobuss, kas burātājus no Ščecinas nogādās atpakaļ Rīgā.

"Šajā etapā burāšanas stratēģijai ir milzīga nozīme, jo vējš var mainīt virzienu, kas jāizmanto, pagriežot kuģi tādā pozīcijā, lai gūtu no tā labumu. Tas nozīmē, ka svarīga loma ir arī veiksmei, jo jācer uz "mūsu" vēju. Galu galā, balstoties uz sacensību noteikumiem, visi kuģi drīkst burāšanai lietot tikai un vienīgi vēja enerģiju. Sacensību rezultāts atkarīgs no precīzi koordinēta komandas darba, velkot un nostiprinot buras. To arī šajā procesā apgūsim," stāstīja kuģa pārstāvis.