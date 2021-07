VIDEO ⟩ Rīgā privātmājas pagalmā manīta avarējusi policijas mašīna

Aculiecinieki kādā sētā bija pamanījuši ceļu policijas automašīnu "Škoda", ar vēl veco trafarējumu. Bet braucamrīks, kas ir ļoti līdzīgs operatīvajam transportam, tomēr atšķīrās no dienesta spēkrata, jo tam trūka bākuguņu. Visas uzlīmes uz motora pārsega un sānos ir oriģinālas.

"Valsts policijā ikdienā lietošanā ir automašīnas, kuras ir gan policijas īpašumā, gan pieder līzinga kompānijai. Pēc līguma termiņa beigām attiecīgās automašīnas tiek atgrieztas līzinga kompānijai, kura var tās tālāk realizēt, pamatojoties uz līguma nosacījumiem. Konkrētajā gadījumā policijas automašīna pēc ceļu satiksmes negadījuma tika nodota atpakaļ līzinga kompānijai, kurai ir tiesības realizēt to tālāk. Taču šajā gadījumā līzinga kompānija nav izpildījusi visus līguma nosacījumus. Tā nav noņēmusi policijas trafarējumu no automašīnas virsbūves. Tāpat Valsts policijas amatpersonas ir veikušas pārrunas ar šā brīža automašīnas īpašnieku, kurš apsolīja noņemt trafarējuma uzlīmes no konkrētas automašīnas," skaidroja Valsts policijā.