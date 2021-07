Uzziņa ⟩ Autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem vairāk nekā 100 vietās īstenoto remontdarbu dēļ

Visilgāk - gandrīz stundu - var nākties gaidīt autoceļa Tukums-Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem, kur satiksme tiek regulēta ar trim luksoforiem, un no Turaidas līdz Siguldai uz autoceļa Inciems-Sigulda-Ķegums (P8).

Vēl arvien seši luksofora posmi darbojas uz autoceļa Jēkabpils-Lietuvas robeža (Nereta) (P75) posmā no Dolomīta līdz Viesītei.

Sestdien, 24.jūlijā, Kuldīgas apkārtnē norisināsies riteņbraukšanas sacensības "Jāņa Baukša piemiņas kauss 2021", kuru laikā satiksme netiks slēgta, bet būs ierobežojumi Kuldīgas apvedceļa (P118) posmā no Planīcas līdz Aizputes ielai, autoceļa Kuldīga-Alsunga-Jūrkalne (P119) no Kuldīgas apvedceļa līdz Ēdolei, Kuldīga-Aizpute-Līči (P112) posmā no Kuldīgas apvedceļa līdz Turlavai un visā garumā uz Kurmāle-Leras (V1294). Tādēļ autovadītāji aicināti plānot papildu laiku ceļam.