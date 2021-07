Nejaukāko un nepatīkamāko Zodiaka zīmju tops

Atšķirībā no Ūdensvīra vai Skorpiona, Zivis ir ārkārtīgi jūtīgas un delikātas. Tas no vienas puses ir labi, no otras, ne pārāk. Zivis ir spējīgas sākt raudāt pat vismazāko iemeslu dēļ. Bet tas, kas Zivīs patiešām var kaitināt, ir viņu neuzticamība un infantilisms. Zivīm ir grūti risināt problēmas, jo pat vismazākā aizķeršanās sagādā čīkstēšanu vai pat padošanos.