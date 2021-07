Alekss Braiss bija 18 gadus vecs jaunietis, kurš pavisam nesen bija "iznācis no skapja", kad kādā ballītē viņu izvaroja, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Es biju ieprogrammēts domāt, ka tas notiek tikai ar sievietēm, tāpēc man bija daudz grūtāk saņemties doties uz policijas iecirkni vai kādam par to pastāstīt - es nedomāju, ka man kāds noticēs," viņš stāsta.

Tagad Alekss darbojas labdarības organizācijā, kas palīdz citiem jauniem vīriešiem, kas arī pārdzīvojuši izvarošanu vai citādi cietuši no seksuālas vardarbības.

Lai gan seksuālās vardarbības upuri lielākoties ir sievietes, 2020. gadā Lielbritānijā veiktā aptaujā atklājās, ka viens no 100 vīriešiem pārcietuši seksuālu vardarbību.

Pagājušajā gadā tika apcietināts Reinards Sinaga - vīrietis, kurš atbildīgs par 138 cilvēku izvarošanu, cietušo vidū bija arī 48 vīrieši. Netālu no vietas, kur tika sazāļots Alekss, Sinaga nolūkojis savus upurus, kurus pēc sazāļošanas aizveda līdz savām mājām, to visu filmējot.

Var secināt, ka lielāka iespēja kļūt par šādu uzbrukumu upuriem ir tieši homoseksuāliem vai biseksuāliem vīriešiem. Puse aptaujāto atklāja, ka ir saskārušies ar seksuālu vardarbību, bet vēl trešdaļa atklāja, ka nav jutušies droši to ar kādu apspriest.

Tikai viens no septiņiem respondentiem bija ziņojis par seksuālas vardarbības gadījumu policijai. Apmēram ceturtā daļa to, kas to izdarīja, jutās nesadzirdēti un uzskatīja, ka viņu sūdzība netiek uztverta nopietni.