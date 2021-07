Šovasar Latvijā gāzti jau vairāk nekā 100 karstuma rekordi

90.procentile ir aprēķināta vērtība, izmantojot vidējās gaisa temperatūras datus no 1981. līdz 2010.gadam. Attiecīgi 90% gadījumos noteiktajā dienā laika posmā no 1981. līdz 2010.gadam vidējā gaisa temperatūra ir bijusi zem šīs vērtības.

Šī gada vasaras pirmajos divos mēnešos ievērojami liels ir arī to dienu skaits, kad maksimālā gaisa temperatūra meteoroloģisko novērojumu stacijās pārsniedza +27 grādus. No 1991.gada līdz 2020.gadam vidējais dienu skaits laika posmā no 1.jūnija līdz 20.jūlijam ar maksimālo gaisa temperatūru virs +27 grādiem bija no vienas dienas Kolkā līdz septiņām dienām Bauskā un Daugavpilī.