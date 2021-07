Rīgā likumsargi notver velosipēdu zagli

Pāris minūtes vēlāk ar vīrieti jau uzsākta saruna. Viens no policistiem ievēroja, ka velosipēdam ir atšķirīgi riteņi. Viens no tiem ir krietni lielāks, kas liedz ar velosipēdu pārvietoties minoties. Izjautājot par divriteņa izcelsmi, vīrietis skaidroja, ka to notikuma dienā nopircis caur portālu ss.com par 250 eiro.