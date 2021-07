Latvijai tuvojas nākamais karstuma vilnis; jūlijs varētu kļūt par karstāko mēnesi novērojumu vēsturē

Līdz ar vēl vienu karstuma vilni, kurš sāksies svētdien, jūlijs varētu kļūt par karstāko mēnesi Latvijā kopš 1924.gada. Nākamās darba nedēļas pirmajā pusē gaidāms karstums līdz plus 28, plus 30 grādiem, savukārt nedēļas vidū sāksies lietaināks periods.

Šodien saglabāsies samērā patīkami silts laiks. Gaisa temperatūra dienā nepārsniegs plus 23, plus 26 grādus, savukārt naktī tā pazemināsies līdz plus 9, plus 14 grādiem. Tikai piekrastes rajonos būs siltāks.