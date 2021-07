IZM iesniedz valdībai protokolu, lai ļautu skolām darboties klātienē neatkarīgi no kumulatīvā rādītāja

IZM ir sagatavojusi epidemioloģiskās drošības protokolu - redzējumu klātienes mācību iespējamībai. Tas sastāv no vairākiem principiem, tostarp tā, ka klātienes mācības notiktu neatkarīgi no kumulatīvā saslimstības rādītāja valstī, katrai skolai individuāli izvērtējot savu situāciju - gan ventilācijas apstākļus, gan vakcinācijas aptveri un citus rādītājus. Šo dokumentu valdībā plānots skatīt 10.augustā, vienlaicīgi cerot, ka no Veselības ministrijas nāks konkrēti priekšlikumi par to, kā rīkoties, ja kādā skolā notiks Covid-19 uzliesmojums.