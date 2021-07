Nana piedzima Londonā poligāmās vecāku attiecībās, taču meitene uzauga Rietumāfrikas valstī Ganā, no kurienes ir arī viņas vecāki. Nanas jaunības gadi tika vadīti patriarhālā, konservatīvā katoļu režīmā, kas viņā iedvesa bailes no seksa un visām tā iespējamām sekām - grūtniecības, kauna, kļūšanas par "kritušu" sievieti.

"Es dalījos savos stāstos un pieredzē, un mudināju to darīt arī citas. Šis blogs kļuva par tādu kopīgo telpu, kurā afrikāņu sievietēm skaļi domāt, dalīties pieredzē un vienai no otras mācīties," stāsta Nana.

Nana uzskata, ka dalīties šajos stāstos ir spēcinoši. Lai kāda nebūtu šo sieviešu pieredze, "mēs neesam anomālijas, un ir tik briesmīgi, ka kaut viena no šīm sievietēm ir cietušas no seksuālas vardarbības, vēl esot bērna vecumā, vai no jebkāda veida vardarbības kā tādas.

Mums ir jāpieņem visi dažādie veidi, kuros cilvēki izvēlas radīt ģimenes. Es nedomāju, ka bērni, kas nākuši pasaulē heteroseksuālā laulībā, ir laimīgāki par, piemēram, homoseksuālu partneru bērniem. Es to zinu no savas dzīves," stāsta Nana.

Dažādie sieviešu stāsti viņai ir devuši jaunu cerību un apņēmību pašas dzīvē. Neskatoties uz to, ka jau no mazotnes viņai mācīts baidīties no mēnešreizēm, grūtniecības ārpus laulības, šķiršanās, vientuļās mātes lomas, viņa to visu ir piedzīvojusi un turpina plaukt.